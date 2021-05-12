Литва добивается права принять у себя следующий саммит НАТО

Литва стремится провести у себя саммит НАТО в 2023 году - к этому времени только одна балтийская страна принимала у себя встречу Альянса на высшем уровне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в заявку Литвы о проведении саммита "относятся очень серьезно".

Среди стран Балтии только Латвия принимала саммит НАТО, это произошло в 2006 году.

По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, если Литва выборе такое право, это будет означать для страны большое международное признание.

"Я действительно думаю, что мы сможем организовать это мероприятие в Литве. Мы поднимаем этот вопрос во всех возможных форматах. Надеюсь, у нас все получится", - сказала Шимоните.

По словам бывшего министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, все государства-члены НАТО должны будут согласиться на проведение саммита 2023 Вильнюсе.

"Скоро в Брюсселе состоится встреча НАТО. После этого у нас может появиться более четкое представление о том, в каких столицах будут проходить будущие саммиты", - сказал Линкявичюс.

Он отметил, что в случае проведения саммита Литве придется позаботиться о серьезных проблемах логистики и безопасности, чтобы мероприятие прошло гладко.

"В любом случае это положительно повлияет на репутацию Литвы. В 2006 году наши латвийские соседи показали нам, как это делать", - считает Линкявичюс.

Напомним, в Офисе президента Украины не исключают, что НАТО еще пригласит Украину и других партнеров к участию в саммите 14 июня.

Повестка дня саммита НАТО еще не утвержден. Определена только его дата.