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Во Франции организуют первый концерт-эксперимент на 5000 зрителей

Среда, 12 мая 2021, 12:43

Во Франции состоится первый экспериментальный концерт на 5000 зрителей с целью исследовать риски распространения коронавируса на массовых событиях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Мероприятие состоится 29 мая и организуется профсоюзом театрально-концертной сферы Prodiss и ассоциацией больниц Парижа (AP-HP).

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Концерт, названный "Ambition Live Again", соберет до 5000 зрителей в парижском зале Accor Arena. Его цель - исследовать риски распространения коронавируса во время большого концерта в зале со стоячими местами без требования соблюдения дистанции, но в масках.

Всего к эксперименту будут привлечены 7500 человек - 5000 человек, которые придут на концерт в качестве зрителей, и контрольная группа из 2500 человек, которые не будут там присутствовать - чтобы сравнить риск заражения.

Участники должны будут получить отрицательный результат теста на коронавирус не ранее чем за 3 дня до события, и после через 7 дней снова сдать тест.

Результаты эксперимента планируют использовать в решениях о постепенном восстановлении концертной жизни после эпидемии.

Ранее после экспериментального концерта в Барселоне, на который собрали 5000 зрителей с отрицательным тестом, не зарегистрировали ни одного случая заражения.

Похожие экспериментальные мероприятия организуют в Нидерландах и Великобритании.

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