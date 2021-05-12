Во Франции организуют первый концерт-эксперимент на 5000 зрителей

Во Франции состоится первый экспериментальный концерт на 5000 зрителей с целью исследовать риски распространения коронавируса на массовых событиях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Мероприятие состоится 29 мая и организуется профсоюзом театрально-концертной сферы Prodiss и ассоциацией больниц Парижа (AP-HP).

Концерт, названный "Ambition Live Again", соберет до 5000 зрителей в парижском зале Accor Arena. Его цель - исследовать риски распространения коронавируса во время большого концерта в зале со стоячими местами без требования соблюдения дистанции, но в масках.

Всего к эксперименту будут привлечены 7500 человек - 5000 человек, которые придут на концерт в качестве зрителей, и контрольная группа из 2500 человек, которые не будут там присутствовать - чтобы сравнить риск заражения.

Участники должны будут получить отрицательный результат теста на коронавирус не ранее чем за 3 дня до события, и после через 7 дней снова сдать тест.

#AmbitionLiveAgain n’est pas seulement un concert : il permet aux équipes de chercheurs de l’@APHP de mener une véritable étude scientifique sécurisée par un protocole de recherche clinique. 😷

Pour plus d'informations ➡️ https://t.co/FkXbpHrRqK pic.twitter.com/jThLtUNiX3 — PRODISS (@prodiss) May 12, 2021

Результаты эксперимента планируют использовать в решениях о постепенном восстановлении концертной жизни после эпидемии.

Ранее после экспериментального концерта в Барселоне, на который собрали 5000 зрителей с отрицательным тестом, не зарегистрировали ни одного случая заражения.

Похожие экспериментальные мероприятия организуют в Нидерландах и Великобритании.