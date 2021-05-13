Германия смягчила правила въезда для вакцинированных и тех, кто болел COVID-19

В Германии с 13 мая смягчили правила въезда в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Полностью привитые люди утвержденными в ЕС вакцинами BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson, а также те, кто перенес коронавирусную инфекцию, больше не должны по приезде в страну идти на карантин и сдавать тест.

Исключение в этой категории граждан составляют приезжие из стран с высоким уровнем распространения новых, более заразных вариантов коронавируса.

Освобождаются от обязательного карантина также и те, кто прибыл из регионов с показателем заболеваемости от 50 до 200 случаев за последние семь дней в расчете на 100 000 населения. Однако они обязаны предъявить справку о отрицательном тесте на коронавирус.

Прибывшие же из регионов высокого риска, как и раньше, обязаны пойти на карантин и через пять дней сдать тест.

Напомним, Еврокомиссия предложила государствам-членам ЕС ослабить существующие ограничения на въезд в ЕС для поездок несущественного характера, прежде всего речь идет о туризме, учитывая прогресс в кампаниях вакцинации и развитие эпидемиологической ситуации во всем мире.

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