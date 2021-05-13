Сербія запускає ковідний цифровий "зелений сертифікат"

Громадяни Сербії зможуть завантажити цифровий "зелений сертифікат", який підтверджує, що вони були вакциновані або мали негативний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомив сербський урядовий офіс з питань інформаційних технологій та електронного уряду, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Цифровий "зелений сертифікат" - це єдиний сертифікат, що підтверджує, що ви отримали вакцину проти COVID-19 чи у вас є результати тестування на інфекційне захворювання SARS-CoV-2. Цей сертифікат має кваліфікований електронний штамп і його не можна підробити", - сказав директор офісу Михайло Йованович.

На додаток до особистої інформації, імемні та прізвища, особистого ідентифікаційного номера, статі і номера паспорта, сертифікат також містить дані про те, чи була людина вакцинована, кількість отриманих доз і дату введення першої і другої дози, а також результати тестів - ПЛР, на антиген чи серологічного.

Для отримання цифрового "зеленого сертифіката" громадянам необхідно зареєструватися на веб-порталі електронного уряду, перевірити свої дані і підтвердити свою адресу електронної пошти.

Нагадаємо, раніше в українському уряді заявили, що готуються впровадити в Україні так звані "паспорти вакцинації", які підтверджують щеплення від коронавірусу і в найближчому майбутньому можуть стати "перепусткою" для в’їзду до ЄС.

ЄС готується відкрити кордони для туристів, що були закриті понад рік, та дозволити в’їзд не лише з країн з кращою ситуацією, але й людей, які отримали повний захист однією з вакцин, дозволених у Євросоюзі.

Детальніше про це - у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті: Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців.