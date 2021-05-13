Сербия запускает ковидный цифровой "зеленый сертификат"

Граждане Сербии смогут загрузить цифровой "зеленый сертификат", подтверждающий, что они были вакцинированы или получили отрицательный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщил сербский правительственный офис по вопросам информационных технологий и электронного правительства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Цифровой "зеленый сертификат" - это единственный сертификат, подтверждающий, что вы получили вакцину против COVID-19 или у вас есть результаты тестирования на инфекционное заболевание SARS-CoV-2. Этот сертификат имеет квалифицированный электронный штамп и его нельзя подделать", - сказал директор офиса Михаил Йованович.

Помимо личной информации, имени и фамилии, личного идентификационного номера, пола и номера паспорта, сертификат также содержит данные о том, был ли человек вакцинирован, количестве полученных доз и дате введения первой и второй дозы, а также результаты тестов - ПЦР, на антиген или серологического.

Для получения цифрового "зеленого сертификата" гражданам необходимо зарегистрироваться на портале электронного правительства, проверить свои данные и подтвердить свой адрес электронной почты.

Напомним, ранее в украинском правительстве заявили, что готовятся внедрить в Украине так называемые "паспорта вакцинации", подтверждающие прививки от коронавируса, которые в ближайшем будущем могут стать пропуском для въезда в ЕС.

ЕС готовится открыть границы для туристов, которые были закрыты более года, и позволить въезд не только из стран с лучшей ситуацией, но и людям, которые получили полную защиту одной из вакцин, разрешенных в Евросоюзе.

Подробнее об этом - в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье: Новые условия въезда в ЕС: когда и как Шенген откроет границы для украинцев