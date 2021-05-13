Додон объединился с коммунистами для участия в выборах в парламент Молдовы

Центральная избирательная комиссия Молдовы зарегистрировала предвыборный блок Партии социалистов (ПСРМ) и Партии коммунистов (ПКРМ) для участия в досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Лидер социалистов и бывший президент Игорь Додон 12 мая подписал соглашение о создании блока с лидером коммунистов и еще одним бывшим президентом Владимиром Ворониным.

Коммунисты и социалисты заявили, что решили объединить силы из-за "угрозы суверенитету Молдовы".

Согласно решению ЦИК, политический совет блока ПСРМ-ПКРМ должен составить список кандидатов в парламент, а также назначить представителей и наблюдателей на избирательных участках, ответственных за управление избирательным фондом, а также предвыборную стратегию всего формирования.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, также прошел регистрацию символ нового блока - серп и молот ПКРМ на фоне звезды ПСРМ.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Молдове назначены на 11 июня. Соцопросы показывают, что партия президента Майи Санду имеет шансы выиграть их.

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