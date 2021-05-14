Меркель осудила нападения на синагоги в Германии

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель осудила нападения на синагоги и другие еврейские культурные учреждения во время акций, которые состоялись в Германии в последние дни на фоне обострения израильско-палестинского конфликта.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, такое заявление сделал представитель канцлера Штефен Зайберт.

"Наша демократия не может терпеть такие проявления антисемитизма", - сказал он, отметив, что правительство Германии солидарно с Израилем.

Ранее похожее заявление сделал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, подчеркнув, что те, кто сжигает на улицах немецких городов флаги со звездой Давида и выкрикивает антисемитские лозунги, не только злоупотребляет свободой демократии, но совершает преступление, поэтому подлежит судебному преследованию.

Посол Израиля в Берлине тем временем призвал Германию защитить своих еврейских граждан. "Конфликт на Ближнем Востоке не имеет никакого отношения к еврейской общине, проживающей здесь. Призываю власти Германии сделать все возможное для безопасности общества", - заявил он.

В среду полиция задержала более 10 участников акций в трех немецких городах, которых подозревают в повреждении здания синагоги, сжигании флага Израиля и повреждения еврейского памятного места. Ожидается, что в последующие дни могут произойти новые акции.