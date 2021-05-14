G7 почула від Шмигаля, що той вже домовився з наглядовою радою "Нафтогазу"

Посли країн Групи семи зазначили, що почули від прем'єр-міністра України про досягнення домовленості з наглядовою радою НАК "Нафтогаз Україна" щодо продовження повноважень та привітали цю новину.



Про це посли заявили у спільному Twitter, пише "Європейська правда".

"Посли G7 раді дізнатися від Дениса Шмигаля про те, що уряд досягнув домовленості з наглядовою радою "Нафтогазу", що дає можливість компанії рухатись вперед та зберігає незалежність корпоративного управління", - заявили вони.

G7 Ambassadors were pleased to hear from @Denys_Shmygal today that 🇺🇦’s government has reached agreement with Naftogaz’s supervisory board that provides the company a way forward and preserves independence to corporate governance. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 14, 2021

Посли також повторили заклик розробляти законодавство, яке забезпечить повну відповідність принципам корпоративного управління ОЕСР, згідно із зобов’язаннями України перед партнерами.

"Ми очікуємо виконання цих зобов’язань та готові підтримувати реформу", - зазначили вони.

Як повідомляє "Економічна правда", прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що членам наглядової ради "Нафтогазу" надійшла пропозиція від уряду залишитися ще на рік - держава готова підписати контракти з членами наглядової ради на той самий термін, що й із генеральним директором.

За його словами, за цей час хочуть провести "прозорий і публічний відбір кандидатів до нової Наглядової ради, а вже після цього - конкурс на нового СЕО компанії".

Раніше посли країн Групи семи висловили занепокоєння щодо того, що досі не вирішене питання роботи наглядової ради НАК "Нафтогаз України" після звільнення голови правління Андрія Коболєва, та застерегли від політичного втручання в управління компанією.

28 квітня Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".

З 29 квітня уряд призначив в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Після цього Європейський Союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління НАК "Нафтогаз України".

В США, коментуючи останні зміни в керівництві НАК "Нафтогаз України", заявили, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорість та доброчесність у призначенні персоналу в енергетичному секторі залежить довіра до України.