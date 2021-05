G7 почула від Шмигаля, що той вже домовився з наглядовою радою "Нафтогазу"

Посли країн Групи семи зазначили, що почули від прем'єр-міністра України про досягнення домовленості з наглядовою радою НАК "Нафтогаз Україна" щодо продовження повноважень та привітали цю новину.



Про це посли заявили у спільному Twitter, пише "Європейська правда".

"Посли G7 раді дізнатися від Дениса Шмигаля про те, що уряд досягнув домовленості з наглядовою радою "Нафтогазу", що дає можливість компанії рухатись вперед та зберігає незалежність корпоративного управління", - заявили вони.

G7 Ambassadors were pleased to hear from @Denys_Shmygal today that 🇺🇦’s government has reached agreement with Naftogaz’s supervisory board that provides the company a way forward and preserves independence to corporate governance. 1/2