G7 услышала от Шмыгаля, что он уже договорился с наблюдательным советом "Нафтогаза"

Послы стран Группы семи отметили, что услышали от премьер-министра Украины о достижении договоренности с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины" по продлению полномочий и приветствовали эту новость.

Об этом послы заявили в совместном сообщении в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Послы G7 рады узнать от Дениса Шмыгаля о том, что правительство достигло договоренности с наблюдательным советом "Нафтогаза", что дает возможность компании двигаться вперед и сохраняет независимость корпоративного управления", - заявили они.

G7 Ambassadors were pleased to hear from @Denys_Shmygal today that 🇺🇦’s government has reached agreement with Naftogaz’s supervisory board that provides the company a way forward and preserves independence to corporate governance. 1/2