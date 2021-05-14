G7 услышала от Шмыгаля, что он уже договорился с наблюдательным советом "Нафтогаза"

Послы стран Группы семи отметили, что услышали от премьер-министра Украины о достижении договоренности с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины" по продлению полномочий и приветствовали эту новость.

Об этом послы заявили в совместном сообщении в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Послы G7 рады узнать от Дениса Шмыгаля о том, что правительство достигло договоренности с наблюдательным советом "Нафтогаза", что дает возможность компании двигаться вперед и сохраняет независимость корпоративного управления", - заявили они.

G7 Ambassadors were pleased to hear from @Denys_Shmygal today that 🇺🇦’s government has reached agreement with Naftogaz’s supervisory board that provides the company a way forward and preserves independence to corporate governance. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 14, 2021

Послы также повторили призыв разрабатывать законодательство, которое обеспечит полное соответствие принципам корпоративного управления ОЭСР, в соответствии с обязательствами Украины перед партнерами.

"Мы ожидаем выполнения этих обязательств и готовы поддерживать реформу", - отметили они.

Как сообщает "Экономическая правда", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что членам наблюдательного совета "Нафтогаза" поступило предложение от правительства остаться еще на год - государство готово подписать контракты с членами наблюдательного совета на тот же срок, что и с генеральным директором.

По его словам, за это время хотят провести "прозрачный и публичный отбор кандидатов в новой Наблюдательного совета, а уже после этого - конкурс на нового СЕО компании".

Ранее послы стран Группы семи выразили обеспокоенность тем, что до сих пор не решен вопрос работы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" после увольнения председателя правления Андрея Коболева, и предостерегли от политического вмешательства в управление компанией.

28 апреля Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

С 29 апреля правительство назначило и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

После этого Европейский Союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация заявили об обеспокоенности в связи с увольнением председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

В США, комментируя последние изменения в руководстве НАК "Нафтогаз Украины", заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении персонала в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.