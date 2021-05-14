Глава МОЗ Німеччини, який вже хворів на коронавірус, щепився вакциною AstraZeneca

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан у п’ятницю отримав дозу вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

40-річний міністр обрав цю вакцину після консультації зі своїм лікарем. Загалом Німеччина рекомендує громадянам віком до 60 років вакцинуватися іншими препаратами через дуже рідкісні випадки тромбозу у пацієнтів, щеплених AstraZeneca, але пацієнт і лікар можуть приймати рішення про вибір препарату в кожному окремому випадку.

Оскільки міністр раніше вже перехворів на коронавірус, вирішили, що для захисту йому достатньо однієї дози вакцини.

Єнс Шпан зазначив, що задоволений тим, що тепер більш захищений. Він закликав усіх, хто отримує запрошення на щеплення, скористатись цією можливістю.

Раніше щеплення першою дозою вакцини AstraZeneca отримала канцлерка Ангела Меркель.

Нагадаємо, німецький Бундестаг 6 травня схвалив розпорядження уряду країни про права для тих, хто отримав повне щеплення від COVID-19 або переніс це захворювання.

Планується, зокрема, скасувати для цих категорій осіб дію комендантської години та обмежень на соціальні контакти.

З цього ж дня Німеччина відкрила можливість щеплення вакциною AstraZeneca для всіх дорослих, щоб прискорити процес вакцинації.

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