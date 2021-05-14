Глава Минздрава Германии, уже болевший коронавирусом, привился вакциной AstraZeneca

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в пятницу получил дозу вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

40-летний министр выбрал эту вакцину после консультации со своим врачом. В целом Германия рекомендует гражданам в возрасте до 60 лет вакцинироваться другими препаратами из-за очень редких случаев тромбоза у пациентов, привитых AstraZeneca, но пациенты вместе со своими врачами могут принимать решение в индивидуальном порядке.

Поскольку министр ранее уже переболел коронавирусом, решили, что для защиты ему достаточно одной дозы вакцины.

Йенс Шпан отметил, что доволен тем, что теперь более защищенный от вируса. Он призвал всех, кто получает приглашение на прививку, воспользоваться этой возможностью.

Ранее прививку первой дозой вакцины AstraZeneca получила канцлер Ангела Меркель.

Напомним, немецкий Бундестаг 6 мая одобрил распоряжение правительства страны о правах для тех, кто получил полную прививку от COVID-19 или перенес это заболевание. Планируется, в частности, отменить для этих категорий лиц действие комендантского часа и ограничения на социальные контакты.

С этого же дня Германия открыла возможность прививки вакциной AstraZeneca для всех взрослых, чтобы ускорить процесс вакцинации.

Читайте также: Чек на 100 $ и зал пыток: как в мире убеждают прививаться от коронавируса.