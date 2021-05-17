Земан назвав дурістю рішення РФ внести Чехію до списку недружніх країн

Президент Чехії Мілош Земан розкритикував рішення Росії включити його країну в новий список так званих недружніх іноземних держав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Frekvence.

"Російська сторона робить дурість, тому що перетворювати колишніх друзів на ворогів - помилка", - сказав Земан.

Він додав, що якщо дружба неможлива, слід відновити "хоча б правильні відносини".

Слід зазначити, що Земан є прихильником президента РФ Владіміра Путіна і часто підтримував Росію навіть всупереч офіційній позиції чеського уряду.

Нагадаємо, 14 травня уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав і обмежив можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян.

Чехія назвала кроком до ескалації внесення до списку недружніх Росії країн.

Відносини між Росією та Чехією різко погіршились через справу вибухів на складах озброєння у Врбетице в 2014 році. Чехія звинуватила російських агентів в організації вибухів.

Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства.

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