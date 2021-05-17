Земан назвал глупостью решение РФ внести Чехию в список недружественных стран

Президент Чехии Милош Земан подверг критике решение России включить его страну в новый список так называемых недружественных иностранных государств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Frekvence.

"Российская сторона совершает глупость, потому что превращать бывших друзей во врагов - ошибка", - сказал Земан.

Он добавил, что если дружба невозможна, следует восстановить "хотя бы правильные отношения".

Следует отметить, что Земан является сторонником президента РФ Владимира Путина и часто поддерживал Россию даже вопреки официальной позиции чешского правительства.

Напомним, 14 мая правительство России внесло Соединенные Штаты и Чехию в список недружественных иностранных государств и ограничило возможность нанимать на работу в диппредставительства российских граждан.

Чехия назвала шагом к эскалации внесение в список недружественных России стран.

Отношения между Россией и Чехией резко ухудшились из-за дела взрывов на складах вооружения во Врбетице в 2014 году. Чехия обвинила российских агентов в организации взрывов.

Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. После этого Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российского посольства.

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