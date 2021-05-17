Прем'єр-міністр Естонії відвідає Україну з триденним візитом

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас з понеділка по середу відвідає Україну, щоб надихнути її на просування реформ і ознайомитися з ситуацією в зоні конфлікту на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба естонського уряду, пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

До Києва Кая Каллас вилетить у понеділок у другій половині дня.

Того ж дня вона зустрінеться в Києві з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

У вівторок разом із віцепрем'єром з питань тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим Каллас вирушить у Луганську область, де ознайомиться з контрольними пунктами в'їзду-виїзду та з гуманітарними проєктами управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Ввечері Каллас зустрінеться в Києві з кримськими татарами.

У середу голова естонського уряду зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і президентом Володимиром Зеленським.

Естонія підтримує в регіоні конфлікту на Донбасі кілька проєктів, спрямованих на підвищення добробуту школярів і забезпечення рівних можливостей у сфері освіти. Вона також допомагає забезпечити інтернетом два місцевих села і надає гуманітарну допомогу малозабезпеченим сім'ям.

Крім того, Естонія допомагає ліквідовувати наслідки великих лісових пожеж, що сталися в Україні минулого року.

"Моя мета - підтвердити підтримку Естонії європейської інтеграції України в той час, коли ситуація на українському кордоні знову ескалувалася через дії Росії, і обговорити співпрацю в проведенні реформ", - прокоментувала свій візит Каллас.