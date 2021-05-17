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Премьер-министр Эстонии посетит Украину с трехдневным визитом

Понедельник, 17 мая 2021, 09:42

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас с понедельника по среду посетит Украину, чтобы вдохновить ее на продвижение реформ и ознакомиться с ситуацией в зоне конфликта на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба эстонского правительства, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В Киев Кая Каллас вылетит в понедельник во второй половине дня.

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В понедельник она встретится в Киеве с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Во вторник вместе с вице-премьером по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым Каллас отправится в Луганскую область, где ознакомится с контрольными пунктами въезда-выезда и с гуманитарными проектами управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Вечером Каллас встретится в Киеве с крымскими татарами.

В среду глава эстонского правительства встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

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Эстония поддерживает несколько проектов в регионе конфликта на Донбассе, направленных на повышение благополучия школьников и обеспечение равных возможностей в сфере образования. Она также помогает обеспечить интернетом два местных села и предоставляет гуманитарную помощь малообеспеченным семьям.

Кроме того, Эстония помогает ликвидировать последствия крупных лесных пожаров, произошедших в Украине в прошлом году.

"Моя цель - подтвердить поддержку Эстонии европейской интеграции Украины в то время, когда ситуация на украинской границе снова накалилась из-за действий России, и обсудить сотрудничество в проведении реформ", - прокомментировала свой визит Кая Каллас.

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Эстония Донбасс и ОРДЛО Зеленский
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