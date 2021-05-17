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Будівлю Єврокомісії підсвітили прапором ЛГБТІ на знак солідарності 

Понеділок, 17 травня 2021, 17:38

Будівлі Єврокомісії та Європейської служби зовнішніх справ у Брюсселі підсвітили веселковим прапором на знак солідарності з сексуальними меншинами.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Підсвітку увімкнули ввечері 16 травня, напередодні Міжнародного дня боротьби з гомофобією і трансфобією, заснованого для привернення уваги до проблем людей ЛГБТІ у всьому світі. 

 

"Лише шляхом недискримінації та захисту ми можемо досягти рівноправності у ЄС. Люди заслуговують на справедливе поводження у щоденному житті, незалежно від того, кого вони кохають", - зазначила з цього приводу віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей і прозорості Вера Юрова.

 

17 травня Єврокомісія також тимчасово розфарбувала у веселкові кольори свій логотип.

Як повідомлялося, головний дипломат ЄС заявив про погіршення становища представників ЛГБТІ в результаті пандемії коронавірусу.

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Єврокомісія
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