Будівлю Єврокомісії підсвітили прапором ЛГБТІ на знак солідарності 

Будівлі Єврокомісії та Європейської служби зовнішніх справ у Брюсселі підсвітили веселковим прапором на знак солідарності з сексуальними меншинами.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Підсвітку увімкнули ввечері 16 травня, напередодні Міжнародного дня боротьби з гомофобією і трансфобією, заснованого для привернення уваги до проблем людей ЛГБТІ у всьому світі.

"Лише шляхом недискримінації та захисту ми можемо досягти рівноправності у ЄС. Люди заслуговують на справедливе поводження у щоденному житті, незалежно від того, кого вони кохають", - зазначила з цього приводу віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей і прозорості Вера Юрова.

17 травня Єврокомісія також тимчасово розфарбувала у веселкові кольори свій логотип.

It's #IDAHOT, let's talk the #UnionOfEquality. Rights of #LGBTIQ people are still restricted all over the world, including 🇪🇺

We help to improve #equality & safety👇https://t.co/Mp2Ugdhp05

& work to extend the list of EU crimes to cover hate crimes also directed @ LGBTIQ people pic.twitter.com/uPyxki6BM8