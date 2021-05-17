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Здание Еврокомиссии подсветили флагом ЛГБТ в знак солидарности

Понедельник, 17 мая 2021, 17:38

Здания Еврокомиссии и Европейской службы внешних дел в Брюсселе подсветили радужным флагом в знак солидарности с сексуальными меньшинствами.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Подсветку включили вечером 16 мая, накануне Международного дня борьбы с гомофобией и трансфобией, основанного для привлечения внимания к проблемам людей ЛГБТ во всем мире.

 

"Только путем недискриминации и защиты мы можем достичь равноправия в ЕС. Люди заслуживают справедливого обращения в повседневной жизни, независимо от того, кого они любят", - отметила по этому поводу вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова.

 

17 мая Еврокомиссия также временно раскрасила в радужные цвета свой логотип.

Как сообщалось, главный дипломат ЕС заявил об ухудшении положения представителей ЛГБТ в результате пандемии коронавируса.

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Еврокомиссия
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