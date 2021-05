Здание Еврокомиссии подсветили флагом ЛГБТ в знак солидарности

Здания Еврокомиссии и Европейской службы внешних дел в Брюсселе подсветили радужным флагом в знак солидарности с сексуальными меньшинствами.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Подсветку включили вечером 16 мая, накануне Международного дня борьбы с гомофобией и трансфобией, основанного для привлечения внимания к проблемам людей ЛГБТ во всем мире.

"Только путем недискриминации и защиты мы можем достичь равноправия в ЕС. Люди заслуживают справедливого обращения в повседневной жизни, независимо от того, кого они любят", - отметила по этому поводу вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова.

17 мая Еврокомиссия также временно раскрасила в радужные цвета свой логотип.

It's #IDAHOT, let's talk the #UnionOfEquality. Rights of #LGBTIQ people are still restricted all over the world, including 🇪🇺

We help to improve #equality & safety👇https://t.co/Mp2Ugdhp05

& work to extend the list of EU crimes to cover hate crimes also directed @ LGBTIQ people pic.twitter.com/uPyxki6BM8