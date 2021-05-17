Здание Еврокомиссии подсветили флагом ЛГБТ в знак солидарности
Здания Еврокомиссии и Европейской службы внешних дел в Брюсселе подсветили радужным флагом в знак солидарности с сексуальными меньшинствами.
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".
Подсветку включили вечером 16 мая, накануне Международного дня борьбы с гомофобией и трансфобией, основанного для привлечения внимания к проблемам людей ЛГБТ во всем мире.
"Только путем недискриминации и защиты мы можем достичь равноправия в ЕС. Люди заслуживают справедливого обращения в повседневной жизни, независимо от того, кого они любят", - отметила по этому поводу вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова.
17 мая Еврокомиссия также временно раскрасила в радужные цвета свой логотип.
It's #IDAHOT, let's talk the #UnionOfEquality. Rights of #LGBTIQ people are still restricted all over the world, including 🇪🇺— Věra Jourová (@VeraJourova) May 17, 2021
We help to improve #equality & safety👇https://t.co/Mp2Ugdhp05
& work to extend the list of EU crimes to cover hate crimes also directed @ LGBTIQ people pic.twitter.com/uPyxki6BM8
Как сообщалось, главный дипломат ЕС заявил об ухудшении положения представителей ЛГБТ в результате пандемии коронавируса.