Німеччина з 7 червня відкриє вакцинацію для всіх охочих

Німеччина з 7 червня скасує поділ на пріоритетні групи для вакцинації від коронавірусу на загальнонаціональному рівні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це оголосив федеральний міністр охорони здоров’я Єнс Шпан.

Це означатиме скасування таких критеріїв як вік, хвороби з групи ризику чи тип зайнятості. Відтак на щеплення зможуть реєструватися люди, які не належать до жодної з пріоритетних груп, та отримати щеплення як у центрах вакцинації, так і у лікаря.

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Деякі федеральні землі ще раніше окремо ухвалили таке рішення. Крім того, пріоритизація вже не поширюється на вакцину AstraZeneca - до неї відкрили доступ для всіх дорослих.

Водночас, землі зобов’язані зарезервувати певну кількість вакцини для людей з пріоритетних груп.

Міністр зауважив, що відкриття реєстрації з цієї дати не означає, що людина вже за кілька днів зможе отримати запрошення на щеплення. "Вакцинувати усіх охочих у червні нам не вдасться", - попередив Єнс Шпан.

Водночас, у медичній спільноті заявляють, що і зараз бажаючих щепитися більше, ніж наявних доз.

Нагадаємо, німецький Бундестаг 6 травня схвалив розпорядження уряду країни про права для тих, хто отримав повне щеплення від COVID-19 або переніс це захворювання.

Планується, зокрема, скасувати для цих категорій осіб дію комендантської години та обмежень на соціальні контакти.

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