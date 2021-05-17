Німеччина з 7 червня відкриє вакцинацію для всіх охочих
Німеччина з 7 червня скасує поділ на пріоритетні групи для вакцинації від коронавірусу на загальнонаціональному рівні.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це оголосив федеральний міністр охорони здоров’я Єнс Шпан.
Це означатиме скасування таких критеріїв як вік, хвороби з групи ризику чи тип зайнятості. Відтак на щеплення зможуть реєструватися люди, які не належать до жодної з пріоритетних груп, та отримати щеплення як у центрах вакцинації, так і у лікаря.
Деякі федеральні землі ще раніше окремо ухвалили таке рішення. Крім того, пріоритизація вже не поширюється на вакцину AstraZeneca - до неї відкрили доступ для всіх дорослих.
Водночас, землі зобов’язані зарезервувати певну кількість вакцини для людей з пріоритетних груп.
Міністр зауважив, що відкриття реєстрації з цієї дати не означає, що людина вже за кілька днів зможе отримати запрошення на щеплення. "Вакцинувати усіх охочих у червні нам не вдасться", - попередив Єнс Шпан.
Водночас, у медичній спільноті заявляють, що і зараз бажаючих щепитися більше, ніж наявних доз.
Нагадаємо, німецький Бундестаг 6 травня схвалив розпорядження уряду країни про права для тих, хто отримав повне щеплення від COVID-19 або переніс це захворювання.
Планується, зокрема, скасувати для цих категорій осіб дію комендантської години та обмежень на соціальні контакти.
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