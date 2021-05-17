Германия с 7 июня откроет вакцинацию для всех желающих

Германия с 7 июня отменит разделение на приоритетные группы для вакцинации от коронавируса на общенациональном уровне.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, об этом объявил федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан.

Это будет означать отмену таких критериев как возраст, болезни из группы риска или тип занятости. На прививку смогут регистрироваться люди, которые не относятся ни к одной из приоритетных групп, и получить её в центрах вакцинации или у врача.

Некоторые федеральные земли еще раньше отдельно приняли такое решение. Кроме того, приоритизация уже сейчас не распространяется на вакцину AstraZeneca - к ней открыли доступ для всех взрослых.

В то же время, земли обязаны зарезервировать определенное количество вакцины для людей из приоритетных групп.

Министр отметил, что открытие регистрации с этой даты не означает, что зарегистрировавшийся человек уже через несколько дней сможет получить приглашение на прививку. "Вакцинировать всех желающих в июне нам не удастся", - предупредил Йенс Шпан.

В то же время, в медицинском сообществе заявляют, что и сейчас желающих привиться больше, чем имеющихся доз.

Напомним, немецкий Бундестаг 6 мая одобрил распоряжение правительства страны о правах для тех, кто прошел полную вакцинацию от COVID-19 или переболел.

Планируется, в частности, отменить для этих категорий лиц действие комендантского часа и ограничения на социальные контакты.

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