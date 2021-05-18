У Парижі позбавили прав водіїв, які брали з туристів 230 євро за поїздку з аеропорту

Троє паризьких водіїв були оштрафовані і позбавлені водійських прав після того, як вони взяли з туристів 230 євро за поїздку з аеропорту Шарль-де-Голль у місто.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Поліція Парижа порушила кримінальну справу з метою втримати неліцензованих водіїв від здійснення цього виду шахрайства.

Вартість таксі з аеропорту в місто обмежена ціною 53 євро для правого берега Парижа і 58 євро для лівого берега, але туристів часто обманюють неліцензовані водії, які працюють в аеропортах і на великих вокзалах.

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Останній випадок стосувався пасажирів, які прибули з Гонконгу 1 січня, і з них взяли 230 євро за поїздку в центр міста.

Цього разу асоціація таксистів L'association les Nouveaux Taxis Parisiens подала цивільний позов проти шахраїв. Вони заявили, що їм набридло завищення цін, яке, за їхніми словами, підриває репутацію професії водіїв таксі.

Троє чоловіків постали перед судом у справі про шахрайство і заявили, що взяли додаткову плату через те, що їм довелося прибирати блювоту після п'яних пасажирів, що заперечували гонконзькі туристи.

Водій був оштрафований на 200 євро за завищену плату і позбавлений права керувати автомобілем протягом року, а його спільнику заборонили водити автомобіль протягом шести місяців. Обом було наказано виплатити компенсацію в розмірі 1000 євро.

Третій чоловік, який не возив пасажирів, але чиї водійські права використовував неліцензований водій, був засуджений до умовного штрафу в розмірі 1000 євро і зобов'язанням виплатити 1000 євро компенсації за співучасть в незаконній професійній діяльності.

У Парижі, Ніцці, Каннах, Тулузі і деяких інших французьких містах встановлені фіксовані розцінки на таксі. Однак це стосується лише офіційних перевізників. Якщо використовувати сервіси типу Uber, ціна буде варіюватися залежно від доступності.