В Париже лишили прав водителей, взявших с туристов 230 евро за поездку из аэропорта

Трое парижских водителей были оштрафованы и лишены водительских прав после того, как они взяли с туристов 230 евро за поездку из аэропорта Шарль-де-Голль в город.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Полиция Парижа возбудила уголовное дело с целью удержать нелицензированных водителей от осуществления этого вида мошенничества.

Стоимость на такси из аэропорта в город ограничена ценой 53 евро для правого берега Парижа и 58 евро для левого берега, но туристов часто обманывают нелицензированные водители, которые работают в аэропортах и ​​на крупных вокзалах.

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Последний случай касался пассажиров, прибывших из Гонконга 1 января, с них взяли 230 евро за поездку в центр города.

На этот раз ассоциация таксистов L'association les Nouveaux Taxis Parisiens подала гражданский иск против мошенников. Они заявили, что им надоело завышение цен, которое, по их словам, подрывает репутацию профессии водителей такси.

Трое мужчин предстали перед судом по делу о мошенничестве и заявили, что взяли дополнительную плату за того, что им пришлось убирать рвоту после пьяных пассажиров, хотя гонконгские туристы это отрицали.

Водитель был оштрафован на 200 евро за завышенную плату и лишен права управлять автомобилем в течение года, а его сообщнику запретили водить автомобиль в течение шести месяцев. Обоим было предписано выплатить туристам компенсацию в размере 1000 евро.

Третий человек, который не возил пассажиров, но его водительские права использовал нелицензированный водитель, был приговорен к условному штрафу в размере 1000 евро и обязательству выплатить 1000 евро компенсации за соучастие в незаконной профессиональной деятельности.

В Париже, Ницце, Каннах, Тулузе и других французских городах установлены фиксированные расценки на такси. Однако это касается только официальных перевозчиков. Если использовать сервисы типа Uber, цена будет варьироваться в зависимости от доступности.