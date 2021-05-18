В Германии задержали пятого подозреваемого в "ограблении века" в Дрездене

В Германии задержали еще одного подозреваемого в причастности к похищению драгоценностей из известной сокровищницы "Зелёные своды" в Дрездене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Прокуратура Дрездена сообщила во вторник, что в понедельник вечером в Берлине был арестован 22-летний парень, брат-близнец одного из мужчин, который уже находится под стражей.

Первых трех подозреваемых задержали в ноябре этого года, а еще двух - объявили в международный розыск. В то время в полиции говорили, что подозреваемые связаны с так называемым кланом Реммо – известной полиции большой семьей арабского происхождения, члены которой причастны к другим преступлениям. В декабре был задержан четвертый подозреваемый.

Подозреваемых обвиняют в организованном разбое и поджоге.

Пока обыски в более чем десятке мест не обнаружили похищенных сокровищ.

В ходе одного из самых нашумевших ограблений последних десятилетий, в ноябре 2019 года, преступники украли драгоценности из известной сокровищницы "Зелёные своды" в Дрездене. Среди более чем двух десятков похищенных драгоценностей - дрезденский белый бриллиант и польский орден Белого Орла.

Ограбление произошло в ночь на 25 ноября. Злоумышленники вломились в музей через окно и разбили витрину топором, после чего скрылись с украденными драгоценностями. Все это им удалось сделать за считанные минуты.

После этого, как рассказал представитель полиции Дрездена, воры скрылись с места ограбления на авто, которое затем спрятали в подземном гараже в нескольких километрах от музея и подожгли. После этого уже на другой машине, выглядевшей как такси, они выехали из Дрездена в Берлин.

"Зелёные своды", как считается, имеют самую богатую коллекцию художественных ценностей в Европе. В бывшей княжеской сокровищнице Веттинов хранятся ценности периодов от Ренессанса до классицизма.