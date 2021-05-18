Данія після карантину відкриває майже всі сфери бізнесу та освітні заклади

Всі закриті підприємства та навчальні заклади в Данії, за винятком нічних клубів, повинні знову відкритися з п'ятниці, 21 травня.

Таке рішення у вівторок затвердив уряд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Нова угода прискорює раніше затверджений графік поетапного скасування обмежень для бізнесу та освіти.

У ньому також викладені довгострокові плани щодо поетапної відмови від вимог до масок для обличчя і "корона-паспортів", а також щодо роботи вдома.

Правила, що вимагають використання масок і "корона-паспортів", будуть скасовані, коли всім людям старше 16 років в Данії буде запропонована вакцинація. Завершальну стадію програми вакцинації в даний час планується підвести до кінця серпня.

Повернення в офіси повинно проходити в три етапи. На першому етапі, який починається в п'ятницю, буде дозволена 20-відсоткове завантаження, в той час як решта персоналу повинні продовжувати працювати з дому, де це можливо. Частка збільшиться до 50 відсотків 14 червня і до 100 відсотків 1 серпня.

Ліміт публічних зібрань планується збільшити в п'ятницю з 25 до 50 осіб в приміщенні і з 75 до 100 осіб на відкритому повітрі.

21 травня вищі навчальні заклади можуть повернутися до роботи на 100%. Всі інші навчальні заклади для дорослих, яким було дозволено відкритися тою чи іншою мірою, тепер також можуть повернутися до нормальної роботи. "Корона-паспорти" залишаються обов'язковою вимогою для студентів.