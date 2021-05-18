Дания после карантина открывает почти все сферы бизнеса и образовательные учреждения

Все закрытые предприятия и учебные заведения в Дании, за исключением ночных клубов, должны снова открыться с пятницы, 21 мая.

Такое решение во вторник утвердило правительство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Новое соглашение ускоряет ранее утвержденный график поэтапной отмены ограничений для бизнеса и образования.

В нем также изложены долгосрочные планы поэтапного отказа от требований носить маски для лица, а также по "корона-паспортам" и работе из дома.

Правила, требующие использование масок и "корона-паспортов", будут отменены, когда всем людям старше 16 лет в Дании будет предложена вакцинация. Завершающую стадию программы вакцинации в настоящее время планируется закончить до конца августа.

Возвращение в офисы должно проходить в три этапа. На первом этапе, который начинается в пятницу, будет разрешена 20-процентная загрузка, в то время как остальной персонал должен продолжать работать из дома, где это возможно. Доля увеличится до 50 процентов 14 июня и до 100 процентов 1 августа.

Лимит публичных собраний планируется увеличить в пятницу с 25 до 50 человек в помещении и с 75 до 100 человек на открытом воздухе.

21 мая высшие учебные заведения могут вернуться к работе на 100%. Все другие учебные заведения для взрослых, которым было разрешено открыться в той или иной степени, теперь также могут вернуться к нормальной работе. "Корона-паспорта" остаются обязательным требованием для студентов.