Блінкен в Ісландії вперше зустрінеться з Лавровим, говоритимуть про саміт США-РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен в середу вперше зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях міністерської зустрічі Арктичної ради в Ісландії.

Про це заявив офіційний представник держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Двостороння зустріч відбудеться після вечірнього заключного заходу Арктичної ради і надасть можливість перевірити пропозицію про те, чи зможемо ми досягти більш стабільних і передбачуваних відносин з Москвою", - сказав Прайс.

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За даними МЗС Росії, особиста зустріч Лаврова і Блінкена була організована для обговорення "ключових питань взаємовідносин та міжнародного порядку денного".

Очікується, що темою обговорення стане можлива зустріч президента США Джо Байдена і його російського колеги Владіміра Путіна.

Російсько-американські відносини погіршилися через твердження Вашингтона про втручання Москви у вибори і участь у кібератаках, загострення ситуації на сході України і вироку Алєксєю Навальному. Обидві сторони запровадили хвилю санкцій і контрсанкцій.

Нагадаємо, 15 квітня США ввели щодо Росії новий великий пакет санкцій, який передбачає, серед іншого, висилку з країни десяти російських дипломатів. Їм дали місяць на збори. Росія у відповідь оголосила про контрзаходи.