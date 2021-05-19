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Блинкен в Исландии впервые встретится с Лавровым, обсудят саммит США-РФ

Среда, 19 мая 2021, 07:57

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду впервые встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии.

Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить предложение о том, сможем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", - сказал Прайс.

По данным МИД России, личная встреча Лаврова и Блинкена была организована для обсуждения "ключевых вопросов взаимоотношений и международной повестки дня".

Ожидается, что темой обсуждения станет возможная встреча президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.

Российско-американские отношения ухудшились из-за утверждений Вашингтона о вмешательстве Москвы в выборы и участие кибератаках, обострения ситуации на востоке Украины и приговора Алексею Навальному. Обе стороны ввели волну санкций и контрсанкций.

Напомним, 15 апреля США ввели в отношении России новый крупный пакет санкций, который предусматривает, среди прочего, высылку из страны десяти российских дипломатов. Им дали месяц на сборы. Россия в ответ объявила о контрмерах.

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