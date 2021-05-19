Швеция полностью вакцинировала от коронавируса более миллиона человек

Швеция преодолела рубеж в один миллион человек, которые получили две дозы вакцины против COVID-19, что составляет почти десятую часть населения страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По состоянию на вторник в Швеции было введено 4 320 615 доз вакцины, свидетельствуют данные, представленные регионами в Национальный реестр вакцинации.

Одну дозу получили по меньшей мере 3 300 122 человека, что эквивалентно 40,3% взрослого населения.

1 020 493 человека получили две дозы, что эквивалентно 12,5%. Все вакцины, одобренные сейчас для использования в Швеции, требуют введения двух доз.

В это время Швеция стремится предложить всем взрослым получить по меньшей мере первую дозу вакцины до сентября. Это произошло после отсрочки исполнения начальной цели по полной вакцинации всех взрослых к середине лета после того, как страна получила гораздо меньше поставок вакцины, чем ожидалось.

Напомним, в Бельгии по крайней мере первую дозу вакцины от коронавируса получили уже более 40% населения страны.

По меньшей мере 200 млн доз вакцины против коронавируса были введены в Европейском Союзе по состоянию на вторник 18 мая.