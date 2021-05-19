Италия планирует смягчить условия въезда для привитых даже одной дозой вакцины

Согласно планам итальянского правительства, люди, которые получили только первую дозу вакцины против коронавируса, смогут претендовать на въезд в Италию без карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Certificazione verde, "зеленый сертификат", который позволяет путешественникам въезд в Италию без карантина, будет выдаваться после получения первой дозы вакцины, говорится в окончательном тексте нового правительственного указа.

По данным информационного агентства Ansa, которое ознакомилось с указом, "зеленый сертификат" будет действителен в течение 15 дней после того, как человек получил первую инъекцию, и до тех пор, пока он не получит вторую - то есть примерно до пяти-шести недель для вакцин Pfizer или Moderna, и до десяти-двенадцати недель для AstraZeneca.

На этом этапе человек сможет подать заявку на получение окончательной версии сертификата, которая будет действовать в течение девяти месяцев после полной вакцинации.

Люди, которые получили вакцину Johnson & Johnson, будут иметь право на девятимесячный сертификат, как только им сделают первую прививку.

Положения настоящей статьи указа распространяются на людей, которые живут в Италии и проходят здесь вакцинацию и которые могут использовать "зеленый сертификат" для поездок за границу, чтобы потом вернуться в Италию без карантина.

По заявлению правительства, жители также смогут использовать его для участия в свадебных приемах и других крупных мероприятиях, как только они снова будут разрешены с середины июня.

Италия также пообещала признать вакцинацию, осуществленную в других странах любой из вакцин, одобренных регулирующим органом ЕС. На сегодня это Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Вероятно, Италия может предложить таким путешественникам въезд на тех же условиях - с одной дозой вакцины вместо двух, хотя это пока не подтверждено.

Правила въезда также могут зависеть от того, какое решение ЕС примет в отношении своего международного ковидного сертификата.

Как сообщалось, 19 мая послы стран Европейского Союза приняли решение разрешить въезд гражданам третьих стран, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.

Представители Европейского парламента, Европейской комиссии и правительств стран-членов в среду проводят переговоры по схеме "паспортов вакцинации", которая позволит возобновить работу туристической сферы.

Накануне лидерам институтов ЕС не удалось завершить работу и согласовать все детали.

Подробнее читайте в статье - Новые условия въезда в ЕС: когда и как Шенген откроет границы для украинцев

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