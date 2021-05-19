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Україна засудила блокування у Білорусі незалежного порталу TUT.by

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Україна засудила блокування у Білорусі незалежного порталу TUT.by

Середа, 19 травня 2021, 16:57

Україна закликає владу Білорусі припинити атаки на свободу слова у зв’язку з блокуванням незалежного порталу TUT.by і переслідуванням його журналістів.

Як передає "Європейська правда", про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Засуджуємо блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіа-ресурсу TUT.by і переслідування його журналістів. TUT.by відомий високими стандартами журналістики та об’єктивним висвітленням подій. Закликаємо білоруську владу припинити атаки на свободу слова", - написав він у Twitter.

Раніше Європейський Союз закликав білоруську владу негайно звільнити всіх затриманих журналістів видання TUT.by, а також інших співробітників ЗМІ разом з усіма політичними в’язнями.

Нагадаємо, 18 травня стало відомо, що портал TUT.by, один з найбільших незалежних інформаційних ресурсів у Білорусі, заблокований, а до редакторів прийшли з обшуками. 

В міністерстві інформації заявили, що сайт заблоковано на підставі повідомлення Генеральної прокуратури за розміщення "забороненої інформації". Сайт недоступний також з території інших країн. Водночас у нього з’явилося дзеркало.

Згодом повідомили, що проти посадових осіб ТОВ "ТУТ БАЙ МЕДІА" порушили кримінальну справу нібито за ухилення від сплати податків. 

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Білорусь МЗС
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