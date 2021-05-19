Україна засудила блокування у Білорусі незалежного порталу TUT.by

Україна закликає владу Білорусі припинити атаки на свободу слова у зв’язку з блокуванням незалежного порталу TUT.by і переслідуванням його журналістів.

Як передає "Європейська правда", про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Засуджуємо блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіа-ресурсу TUT.by і переслідування його журналістів. TUT.by відомий високими стандартами журналістики та об’єктивним висвітленням подій. Закликаємо білоруську владу припинити атаки на свободу слова", - написав він у Twitter.

Засуджуємо блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіа-ресурсу https://t.co/PDdGK1elIf і переслідування його журналістів. #TUTBY відомий високими стандартами журналістики та об’єктивним висвітленням подій. Закликаємо білоруську владу припинити атаки на свободу слова — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 19, 2021

Раніше Європейський Союз закликав білоруську владу негайно звільнити всіх затриманих журналістів видання TUT.by, а також інших співробітників ЗМІ разом з усіма політичними в’язнями.

Нагадаємо, 18 травня стало відомо, що портал TUT.by, один з найбільших незалежних інформаційних ресурсів у Білорусі, заблокований, а до редакторів прийшли з обшуками.

В міністерстві інформації заявили, що сайт заблоковано на підставі повідомлення Генеральної прокуратури за розміщення "забороненої інформації". Сайт недоступний також з території інших країн. Водночас у нього з’явилося дзеркало.

Згодом повідомили, що проти посадових осіб ТОВ "ТУТ БАЙ МЕДІА" порушили кримінальну справу нібито за ухилення від сплати податків.