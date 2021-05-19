Украина осудила блокировку в Беларуси независимого портала TUT.by
Украина призывает власти Беларуси прекратить атаки на свободу слова в связи с блокировкой независимого портала TUT.by и преследованием его журналистов.
Как передает "Европейская правда", об этом заявил прес-секретарь МИД Олег Николенко.
"Осуждаем блокировки властями Беларуси независимого белорусского медиа-ресурса TUT.by и преследование его журналистов. TUT.by известный высокими стандартами журналистики и объективным освещением событий. Призываем белорусские власти прекратить атаки на свободу слова ", - написал он в Twitter.
Засуджуємо блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіа-ресурсу https://t.co/PDdGK1elIf і переслідування його журналістів. #TUTBY відомий високими стандартами журналістики та об’єктивним висвітленням подій. Закликаємо білоруську владу припинити атаки на свободу слова— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) May 19, 2021
Ранее Европейский Союз призвал белорусские власти немедленно освободить всех задержанных журналистов издания TUT.by, а также других сотрудников СМИ вместе со всеми политическими заключенными.
Напомним, 18 мая стало известно, что портал TUT.by, один из крупнейших независимых информационных ресурсов в Беларуси, заблокирован, а к редакторам пришли с обысками.
В министерстве информации заявили, что сайт заблокирован на основании уведомления Генеральной прокуратуры за размещение "запрещенной информации". Сайт недоступен также с территории других стран. В то же время у него появилось зеркало.
Впоследствии сообщили, что против должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбудили уголовное дело якобы за уклонение от уплаты налогов.