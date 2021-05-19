В уряді Грузії розраховують відкрити наземні кордони "до літнього сезону"

В уряді Грузії розраховують відкрити наземні кордони країни для в’їзду туристів до сезону відпусток.

Про це сказала міністерка економіки Грузії Натія Турнава під час поїздки до Мадриду, пише "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

"Відкриття сухопутних кордонів буде сприяти більш активному приїзду туристів з сусідніх країн, над чим ми працюємо. Думаю, до літнього сезону ми зможемо безпечно відрити сухопутні кордони, так само, як відкрили повітряні", - сказала Натія Турнава.

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Вона додала, що прогнозує більш швидкі темпи відновлення туризму до Грузії, аніж здавалося спочатку. За її словами, вже зараз до Грузії прибуває багато мандрівників з сусідніх країн, ЄС, країн Перської затоки, Ізраїлю.

Нагадаємо, Грузія відкрилася для туристів, які прибувають літаками - у тому числі з України - з 1 березня, але з вимогою двох тестів на коронавірус.

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