Сербія проводить спільні антитерористичні навчання з Росією

У Сербії в четвер почалися спільні російсько-сербські тактичні навчання за участі підрозділів спеціального призначення двох країн.

Про це повідомили в Міноборони РФ, пише "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство "Интерфакс".

Близько 200 російських військовослужбовців і 11 одиниць техніки з'єднання спеціального призначення Західного військового округу візьмуть участь навчаннях, які мають антитерористичне спрямування. Навчання триватимуть до 25 травня.

Фото: Міноборони РФ

У ході навчань планується відпрацювати "десантування на парашутних системах "Арбалет", висування до об'єкта незаконного збройного формування, його блокування та знищення".

Крім того, 9 квітня командувач військами протиповітряної та протиракетної оборони, заступник головкому Повітряно-космічних сил РФ Юрій Грєхов повідомив, що в жовтні на навчання до Сербії російські військові направлять підрозділи протиповітряної оборони (ППО).

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Тим часом уряд Чорногорії відмовився проводити на полігоні на території країни навчання Збройних сил США, НАТО та партнерів Альянсу Defender Europe 21, які наразі тривають на європейському континенті.

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