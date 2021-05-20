Сербия проводит совместные антитеррористические учения с Россией

В Сербии в четверг начались совместные российско-сербские тактические учения с участием подразделений специального назначения двух стран.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство "Интерфакс".

Около 200 российских военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа примут участие учениях, которые имеют антитеррористическое направление. Учения продлятся до 25 мая.

Фото: Минобороны РФ

В ходе учений планируется отработать "десантирование на парашютных системах "Арбалет", выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокировки и уничтожения".

Кроме того, 9 апреля командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны, заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Юрий Грехов сообщил, что в октябре на обучение в Сербии российские военные направят подразделения противовоздушной обороны (ПВО).

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Между тем правительство Черногории отказалось проводить на полигоне на территории страны учения Вооруженных сил США, НАТО и партнеров Альянса Defender Europe 21, которые сейчас проходят на европейском континенте.

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