Рада звернулась до Конгресу США через санкції щодо "Північного потоку-2"

Верховна рада у п’ятницю ухвалила звернення до Конгресу США із закликом використати весь наявний інструментарій, аби запровадити санкції проти всіх учасників будівництва газопроводу "Північний потік-2".

За відповідну постанову підтримали 292 народні депутати, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Звернення не підтримала у повному складі фракція "Опозиційна платформа – За життя".

"Верховна Рада України закликає Палату представників та Сенат Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го скликання використати весь наявний інструментарій, передбачений американським законодавством, для цілковитого і незворотного зупинення будівництва газопроводу в рамках проєкту "Північний потік-2" шляхом застосування блокуючих санкцій проти всіх учасників цього російського геополітичного проєкту, у тому числі Nord Stream AG", - йдеться у зверненні.

Українські парламентарі підкреслюють, що високо цінують категоричну позицію США проти завершення будівництва газопроводу.

Водночас вони висловлюють занепокоєння тим, що представлена 19 травня 2021 року Державним департаментом США доповідь Конгресу США та запропоновані додаткові санкції не передбачають заходів проти ключової компанії учасника "Північного потоку – 2" - Nord Stream AG.

Необхідність ухвалення постанови аргументується тим, що намагання Російської Федерації реалізувати проєкт "Північний потік - 2" є одним із інструментів у гібридній війні, який спрямований на підрив незалежності та геополітичних позицій України.

Зазначається, що мета будівництва газопроводу – обійти територію України, створити механізм тиску на державу та країни всієї Центрально-Східної Європи, підірвати трансатлантичну єдність, розділити Європу та посилити залежність інших країн ЄС від поставок російського газу.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав відмову США від введення санкцій проти оператора "Північного потоку - 2" позитивним сигналом.

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і десятки українських парламентарів, представників громадськості звернулися з відкритим листом до США і країн Європи, в якому закликають зберегти санкції проти "Північного потоку-2".

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