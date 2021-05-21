Рада обратилась к Конгрессу США из-за санкций по "Северному потоку-2"

Верховная рада в пятницу приняла обращение к Конгрессу США с призывом использовать весь имеющийся инструментарий, чтобы ввести санкции против всех участников строительства газопровода "Северный поток-2".

За соответствующее постановление поддержали 292 народных депутата, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Верховная рада Украины призывает Палату представителей и Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки 117-го созыва использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток-2" путем применения блокирующих санкций против всех участников этого российского геополитического проекта, в том числе Nord Stream AG", - говорится в обращении.

Украинские парламентарии подчеркивают, что высоко ценят категорическую позицию США против завершения строительства газопровода.

В то же время они выражают обеспокоенность тем, что представленный 19 мая 2021 года Государственным департаментом США доклад Конгресса и предложенные дополнительные санкции не предусматривают меры против ключевой компании-участницы "Северного потока-2" - Nord Stream AG.

Необходимость принятия постановления аргументируется тем, что попытки Российской Федерации реализовать проект "Северный поток-2" являются одним из инструментов в гибридной войне, направленной на подрыв независимости и геополитических позиций Украины.

Отмечается, что цель строительства газопровода - обойти территорию Украины, создать механизм давления на государство и страны всей Центрально-Восточной Европы, подорвать трансатлантическое единство, разделить Европу и усилить зависимость других стран ЕС от поставок российского газа.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отказ США от введения санкций против оператора "Северного потока-2" положительным сигналом.

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и десятки украинских парламентариев, представителей общественности обратились с открытым письмом к США и стран Европы, в котором призывают сохранить санкции против "Северного потока-2".

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