Польша проиграла в суде ЕС дело по буроугольной шахте на границе с Чехией

Суд ЕС обязал Польшу прекратить развитие буроугольной шахты Турув, о чем просила Чехия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда ЕС.

"Польша должна немедленно прекратить деятельность по добыче бурого угля в шахте Турув. Факты и законы, представленные Чешской Республикой, оправдывают применение временных мер ", - говорится в сообщении суда.

Министр окружающей среды Чехии Рихард Брабец конце февраля заявил, что иск необходим для защиты чешских граждан, поскольку Польша - по его мнению - не соответствует требованиям Праги, связанным с защитой окружающей среды. Министр также сообщил, что переговоры с Польшей будут продолжены, но Чехия рассматривает текущую добычу в Турове как незаконную.

В прошлом году Польша разрешила государственной энергетической группе PGE расширить операции на шахте.

Чешские и немецкие города расположены всего в нескольких километрах от шахты и дымовых труб электростанции.

В декабре Европейская комиссия согласилась с тем, что Польша нарушила разрешительные и экологические процедуры ЕС по прозрачности и судебного надзора, но назвала экологические претензии по поводу загрязнения воздуха и создание опасности для подземных вод необоснованными.