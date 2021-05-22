Єлизавета ІІ відвідала названий на її честь авіаносець, який очолить велику авіаносну групу
Королева Великої Британії Єлизавета II відвідала авіаносець HMS Queen Elizabeth, названий на її честь, який готується вперше відправитися в 28-тижневий похід на чолі міжнародної авіаносної групи.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Її Величність зустрілася з 1700 офіцерами Королівського флоту, Королівських ВПС і Королівської морської піхоти і 250 морськими піхотинцями США, які готуються до розгортання на борту HMS Queen Elizabeth", - йдеться в повідомленні королівської сім'ї в Twitter.
Her Majesty meets some of the 1,700 @RoyalNavy, @RoyalAirForce and @RoyalMarines personnel, and 250 US Marines @usmc, preparing to deploy on board @HMSQNLZ.— The Royal Family (@RoyalFamily) May 22, 2021
🌏The aircraft carrier will cover 26,000 nautical miles in 28 weeks, from the Mediterranean to the Philippine Sea. pic.twitter.com/QMGLlQWsgb
Авіаносець подолає 26 000 морських миль за 28 тижнів від Середземного до Філіппінського моря.
HMS Queen Elizabeth відправиться в похід в суботу на чолі рекордно великої авіаносної ударної групи., яка також включатиме томний підводний човен, есмінець флоту США, фрегат Військово-морського флоту Нідерландів і шість кораблів ВМС Британії.
“Three cheers for Her Majesty The Queen”— The Royal Family (@RoyalFamily) May 22, 2021
The ship’s company bid farewell to The Queen as she departs HMS Queen Elizabeth. pic.twitter.com/AGpYeLn9P6
Під час 28-тижневого розгортання авіаносної групи входять до її складу кораблі відвідають понад 40 країн і візьмуть участь більш ніж в 70 заходах, в тому числі спільно з французьким авіаносцем "Шарль де Голль" в Середземному морі.
Нагадаємо, авіаносець HMS Queen Elizabeth ввели в експлуатацію у грудні 2017 року, бойової готовності корабель досяг у 2020 році.
На відміну від більшості великих авіаносців, цей корабель не оснащений катапультами і гальмівними тросами. Він розрахований на використання літаків укороченого зльоту і вертикальної посадки.
Авіакрило на авіаносці складається з новітніх американських винищувачів-бомбардувальників F-35B Lightning II.