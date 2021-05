Елизавета II посетила названный в ее честь авианосец, который возглавит большую авианосную группу

Королева Великобритании Елизавета II посетила авианосец HMS Queen Elizabeth, названный в ее честь, который готовится впервые отправиться в 28-недельный поход во главе международной авианосной группы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Ее Величество встретилась с 1700 офицерами Королевского флота, Королевских ВВС и Королевской морской пехоты и 250 морскими пехотинцами США, которые готовятся к развертыванию на борту HMS Queen Elizabeth", - говорится в сообщении королевской семьи в Twitter.

Her Majesty meets some of the 1,700 @RoyalNavy, @RoyalAirForce and @RoyalMarines personnel, and 250 US Marines @usmc, preparing to deploy on board @HMSQNLZ.



🌏The aircraft carrier will cover 26,000 nautical miles in 28 weeks, from the Mediterranean to the Philippine Sea. pic.twitter.com/QMGLlQWsgb