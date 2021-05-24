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Чехія викликає посла Білорусі через примусову посадку рейсу Ryanair

Понеділок, 24 травня 2021, 09:53

Міністерство закордонних справ Чехії в понеділок викликає посла Білорусі в Празі, де йому висловлять протест через ситуацію з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair у Мінську.

Про це заявив глава МЗС Чехії Якуб Кулганек, повідомляє "Європейська правда".

"Я прийняв рішення викликати в МЗС посла Білорусі. Йому буде заявлений різкий протест у зв'язку з абсолютно неприйнятними діями щодо переривання польоту цивільного рейсу з Афін до Вільнюса в повітряному просторі Білорусі", - написав Кулганек в Twitter в неділю ввечері.

Вже відомо, що лідери ЄС обговорять ситуацію в Білорусі завтра на засіданні Європейської ради в понеділок.

У понеділок два рейси авіакомпанії AirBaltic рушили в обхід повітряного простору Білорусі після інциденту з примусовою посадкою в аеропорту Мінська рейсу Ryanair Афіни - Вільнюс з опозиціонером на борту.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки  через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair у заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що звернути до Мінська було ближче, аніж Вільнюса, що не відповідає дійсності. 

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

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