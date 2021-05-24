Чехія викликає посла Білорусі через примусову посадку рейсу Ryanair

Міністерство закордонних справ Чехії в понеділок викликає посла Білорусі в Празі, де йому висловлять протест через ситуацію з примусовою посадкою пасажирського літака Ryanair у Мінську.

Про це заявив глава МЗС Чехії Якуб Кулганек, повідомляє "Європейська правда".

"Я прийняв рішення викликати в МЗС посла Білорусі. Йому буде заявлений різкий протест у зв'язку з абсолютно неприйнятними діями щодо переривання польоту цивільного рейсу з Афін до Вільнюса в повітряному просторі Білорусі", - написав Кулганек в Twitter в неділю ввечері.

Rozhodl jsem, že zítra na @mzvcr bude předvolán běloruský velvyslanec. Bude mu sdělen ostrý protest s naprosto neakceptovatelným postupem ve věci přerušení civilního letu z Athén do Vilniusu v běloruském vzdušeném prostoru. — Jakub Kulhanek (@JakubKulhanek) May 23, 2021

Вже відомо, що лідери ЄС обговорять ситуацію в Білорусі завтра на засіданні Європейської ради в понеділок.

У понеділок два рейси авіакомпанії AirBaltic рушили в обхід повітряного простору Білорусі після інциденту з примусовою посадкою в аеропорту Мінська рейсу Ryanair Афіни - Вільнюс з опозиціонером на борту.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair у заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що звернути до Мінська було ближче, аніж Вільнюса, що не відповідає дійсності.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"