В ОП кажуть, що Україна спільно з ЄС реагуватиме на примусову посадку літака Ryanair в Білорусі

Україна реагуватиме скоординовано з країнами Європи на інцидент із посадкою авіалайнера Ryanair у Білорусі за наказом Александра Лукашенка.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна на цю ситуацію з актом тероризму - захопленням літака – реагуватиме скоординовано з країнами Європи. Ключове для нас, як і для будь-якої цивілізованої країни, - це звільнення Романа Протасевича та відновлення повної безпеки для цивільної авіації в регіоні. Які кроки це забезпечать - питання для всіх європейських країн, реакція має бути продуманою та загальною", - розповів Подоляк.

Як заявив напередодні речник МЗС Олег Ніколенко, Україна вимагає від Білорусі негайно звільнити редактора опозиційного телеграм-каналу, який прямував рейсом Ryanair з Афін до Вільнюса і був затриманий після вимушеної посадки літака у Мінську.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську Ryanair з опозиціонером.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.