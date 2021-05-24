ОП: Украина совместно с ЕС будет реагировать на инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси

Украина будет реагировать скоординировано со странами Европы на инцидент с посадкой авиалайнера Ryanair в Беларуси по приказу Александра Лукашенко.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина на эту ситуацию с актом терроризма - захватом самолета - реагировать скоординировано со странами Европы. Ключевое для нас, как и для любой цивилизованной страны, - это освобождение Романа Протасевича и восстановления полной безопасности для гражданской авиации в регионе. Какие шаги это обеспечат - вопрос для всех европейских стран, реакция должна быть продуманной и общей ", - рассказал Подоляк.

Как заявил накануне спикер МИД Олег Николенко, Украина требует от Беларуси немедленно освободить редактора оппозиционного телеграмм-канала, который следовал рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс и был задержан после вынужденной посадки самолета в Минске.

Как сообщалось, в воскресенье Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске Ryanair с оппозиционером.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженого в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.