У Мінську готують до вильоту літак Lufthansa: інформація про теракт не підтвердилась

В аеропорту Мінська заявили, що інформація про теракт, через що нібито був затриманий літак авіакомпанії Lufthansa до Франкфурта, не підтвердилася.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеграм-канал аеропорту.

"Повідомлення про теракт, що надійшло раніше на електронну пошту аеропорту, не підтвердилося" - йдеться у заяві.

Перед цим був проведений огляд пасажирів, багажу і самого літака.

Зазначається, що борт готується до вильоту, проводиться завантаження багажу і оголошена посадка на рейс.

Як повідомлялося, в мінському аеропорту у понеділок затримали виліт літака німецької авіакомпанії Lufthansa до Франкфурта.

Пресслужба аеропорту повідомила, що рейс затримується через повідомлення на електронну пошту від невстановлених осіб про намір вчинити терористичний акт щодо рейсу LH-1487.

Нагадаємо, 23 травня літак ірландської компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, був насильно посаджений в аеропорту Мінська за допомогою військової авіації. Білоруські диспетчери нібито отримали інформацію про бомбу на борту.

На борту літака перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.