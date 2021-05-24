В Минске готовят к вылету самолет Lufthansa: информация о теракте не подтвердилась

В аэропорту Минска заявили, что информация о теракте, из-за чего якобы был задержан самолет авиакомпании Lufthansa во Франкфурт, не подтвердилась.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеграм-канал аэропорта.

"Сообщение о теракте, поступившее ранее на электронную почту аэропорта, не подтвердилось", - говорится в заявлении.

Перед этим был проведен досмотр пассажиров, багажа и самого самолета.

Отмечается, что борт готовится к вылету, производится загрузка багажа и объявлена ​​посадка на рейс.

Как сообщалось, в минском аэропорту в понедельник задержали вылет самолета немецкой авиакомпании Lufthansa во Франкфурт.

Пресс-служба аэропорта сообщила, что рейс задерживается из-за сообщения на электронную почту от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH-1487.

Напомним, 23 мая самолет ирландской компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был насильно посажен в аэропорту Минска с помощью военной авиации. Белорусские диспетчеры якобы получили информацию о бомбе на борту.

На борту самолета находился оппозиционер, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.