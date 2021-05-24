В аеропорту Мінська затримали рейс Lufthansa до Франкфурта, пасажирів повторно оглядають

В мінському аеропорту у понеділок затримали виліт літака німецької авіакомпанії Lufthansa до Франкфурта.

Про це пише білоруське бюро "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

За словами пасажирів, людям, які вже зайняли свої місця в салоні, було наказано вийти, на борт зайшли люди з собаками.

Читайте також Перша держава ЄС заборонила всі авіарейси, які проходять через Білорусь

"Чому "кошмарять" рейс Lufthansa. Всі сіли, потім чомусь попросили вийти з літака. Потім гейт обгородили і повели на огляд. Тим часом до літака вирушили кінологи та собаки. Нічого не знайдено. На мій погляд, це невелика витівка для європейців", - сказав журналістам один зі свідків інциденту.

Тим часом інформація про рейс LH-1487 зникла з онлайн-табло вильоту мінського аеропорту. Людям не дозволяють повертатися в літак.

Пізніше пресслужба аеропорту повідомила, що рейс затримується через повідомлення на електронну пошту від невстановлених осіб про намір вчинити терористичний акт щодо рейсу LH-1487.

Нагадаємо, 23 травня літак ірландської компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, був насильно посаджений в аеропорту Мінська за допомогою військової авіації. Білоруські диспетчери нібито отримали інформацію про бомбу на борту.

На борту літака перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Європейський Союз розгляне питання про подальші санкції проти адміністрації самопроголошеного президента Александра Лукашенка, серед яких може бути припинення польотів над Білоруссю.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"