Президентка Єврокомісії розповіла, які санкції можуть чекати на Білорусь через літак Ryanair

Лідери ЄС на саміті розглянуть додаткові санкції проти режиму Білорусі, які включатимуть фізичних осіб, бізнес, який фінансує режим, і авіасектор.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом.

Вона наголосила, що саміт ЄС приділить велику увагу інциденту з пасажирським літаком Ryanair, який змусили здійснити посадку в Мінську.

"Буде дуже сильна реакція від ЄС. Режим Лукашенка повинен зрозуміти, що будуть страшні наслідки", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, лідери розглянуть варіанти додаткових санкцій, які включатимуть санкції проти фізичних осіб, які причетні до примусової посадки літака, проти бізнесу, який фінансує режим, і проти авіа сектору Білорусі.

Президентка Єврокомісії також наголосила, що ЄС вимагає негайного звільнення опозиціонера Романа Протасевича.

Крім того, за словами фон дер Ляєн, ЄС готовий надати демократичній Білорусі економічний та інвестиційний пакет на 3 мільярди євро.

У неділю 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту.

У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"