Президент Еврокомиссии рассказала, какие санкции могут ждать Беларусь из-за самолета Ryanair

Лидеры ЕС на саммите рассмотрят дополнительные санкции против режима Беларуси, включающие физических лиц, бизнес, который финансирует режим, и авиасектор.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед саммитом.

Она отметила, что саммит ЕС уделит большое внимание инцидента с пассажирским самолетом Ryanair, который заставили совершить посадку в Минске.

"Будет очень сильная реакция от ЕС. Режим Лукашенко должен понять, что будут страшные последствия", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, лидеры рассмотрят варианты дополнительных санкций, которые будут включать санкции против физических лиц, причастных к принудительной посадки самолета, против бизнеса, который финансирует режим, и против авиасектора Беларуси.

Президент Еврокомиссии также отметила, что ЕС требует немедленного освобождения оппозиционера Романа Протасевича.

Кроме того, по словам фон дер Ляйен, ЕС готов предоставить демократической Беларуси экономический и инвестиционный пакет на 3 миллиарда евро.

В воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях.

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