Байден пообіцяв відповідь за Ryanair і закликав звільнити політв’язнів режиму Лукашенка

Президент США Джо Байден засудив примусову посадку у Мінську рейсу Ryanair з опозиціонером на борту та його арешт і пообіцяв заходи для притягнення винних до відповідальності.

Про це йдеться у заяві Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

"Примусове завертання Білоруссю комерційного рейсу Ryanair, що здійснював політ з однієї до іншої країн-членів ЄС, та подальше зняття з борту і затримання білоруського журналіста Романа Протасевича - це пряме порушення міжнародних норм. США найрішучіше засуджує завертання літака і арешт Протасевича", - заявив Джо Байден.

Він наголосив, що інцидент та згодом публікція відео, в якому Протасевич говорить на камеру вочевидь під примусом, є ганебним нападом на політичних інакодумців і свободу преси, та закликав звільнити Романа і сотні інших політив’язнів режиму Лукашенка.

"Приєднуюся до численних заликів щодо міжнародного розслідування, щоб встановити повну картину інциденту", - наголосив Байден.

Він також привітав політичне рішення лідерів ЄС про економічні санкції та інші заходи щодо Білорусі у зв’язку з інцидентом.

"Я попросив свою команду підготувати відповідні варіанти для притягнення причетних осіб до відповідальності, у тісній координації з ЄС, іншими союзниками й партнерами та міжнародними організаціями", - зазначив президент США.

Байден додав, що білоруси вже місяцями ведуть боротьбу за демократію, повагу до свобод і прав людини у своїй країні.

"Висловлюю захоплення хоробрістю і рішучістю білорусів, які борються за свої основоположні права, включно з журналістами на зразок Романа Протасевича та лідерів опозиції, як Світлана Тихановська і її чоловік Сергій Тихановський. США продовжать підтримувати народ Білорусі у цій боротьбі", - заявив президент США.

У неділю 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту. У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".