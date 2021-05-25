Байден пообещал ответ за Ryanair и призвал освободить политзаключенных режима Лукашенко

Президент США Джо Байден осудил принудительную посадку в Минске рейса Ryanair с оппозиционером на борту и его арест, и пообещал меры для привлечения виновных к ответственности.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает "Европейская правда".

"Принудительная смена курса Беларусью коммерческого рейса Ryanair, совершавшего полет между двумя странами-членами ЕС, и последующее снятие с борта и задержание белорусского журналиста Романа Протасевича - это прямое нарушение международных норм. США решительно осуждает смену курса самолета и арест Протасевича", - заявил Джо Байден.

Он отметил, что инцидент и впоследствии публикция видео, в котором Протасевич говорит на камеру очевидно под принуждением, явлются позорным наступлением на политических оппонентов и свободу прессы, и призвал освободить Романа и сотни других политзаключенных режима Лукашенко.

"Присоединяюсь к многочисленным призывам к международному расследованию, чтобы установить полную картину инцидента", - отметил Байден.

Он также приветствовал политическое решение лидеров ЕС об экономических санкциях и других мерах в отношении Беларуси в связи с инцидентом.

"Я попросил свою команду подготовить соответствующие варианты для привлечения причастных лиц к ответственности, в тесной координации с ЕС, другими союзниками и партнерами и международными организациями", - отметил президент США.

Байден добавил, что белорусы уже месяцами ведут борьбу за демократию, уважение к свободам и правам человека в своей стране.

"Выражаю восхищение храбростью и решительностью белорусов, которые борются за свои основополагающие права, включая таких журналистов как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский. США продолжат поддерживать народ Беларуси в этой борьбе", - заявил Джо Байден.

Напомним, в воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту, хотя расстояние до конечного пункта назначения в Вильнюсе было значительно меньшим, чем к Минску. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Подробнее читайте в статье - "Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом".