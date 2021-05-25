Lufthansa заявила про призупинення польотів над Білоруссю

Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила, що на тлі останніх подій призупиняє польоти у повітряному просторі Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SPIEGEL.

"У зв’язку з нинішньою невизначеною ситуацією, ми наразі призупиняємо операції у повітряному просторі Білорусі", - оголосили у компанії.

Речниця сказала, що не готова відповісти, чи відбудеться наступний найближчий рейс між Франкфуртом та Мінськом у середу.

Нагадаємо, у неділю 23 травня Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту. У літаку перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, в аеропорту Мінська його разом з подругою затримали. Інцидент викликав різку реакцію світу.

Згодом вдень 24 травня затримали виліт Lufthansa з Мінська до Франкфурта, нібито також через загрозу теракту, яка потім не підтвердилася.

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Увечері 24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.

Примітно, що законодавчої заборони на транзит авіа простором Білорусі в ЄС вирішили не накладати, однак оприлюднять рекомендацію для європейських авіакомпаній оминати білоруську територію. Як відомо, деякі країни пішли на крок далі заборонивши усі авіарейси, які проходять через Білорусь.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом",

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".