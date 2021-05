"Акт повітряного піратства": Ryanair зробила нову заяву щодо примусової посадки у Мінську

Ірландська авіакомпанія Ryanair зробила нову заяву щодо примусової посадки її літака у Мінську, назвавши інцидент "актом повітряного піратства".

Як повідомляє "Європейська правда", оновлена заява опублікована у Twitter.

"Ryanair засуджує протиправні дії білоруських органів влади, які перенаправили рейс Ryanair FR4978 до Мінська учора (23 травня), що було актом повітряного піратства", - йдеться у заяві.

Our updated statement regarding yesterday's (23 May) diversion of FR4978. pic.twitter.com/BANHrDvXMq