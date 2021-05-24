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"Акт повітряного піратства": Ryanair зробила нову заяву щодо примусової посадки у Мінську

Понеділок, 24 травня 2021, 15:11

Ірландська авіакомпанія Ryanair зробила нову заяву щодо примусової посадки її літака у Мінську, назвавши інцидент "актом повітряного піратства".

Як повідомляє "Європейська правда", оновлена заява опублікована у Twitter.

"Ryanair засуджує протиправні дії білоруських органів влади, які перенаправили рейс Ryanair FR4978 до Мінська учора (23 травня), що було актом повітряного піратства", - йдеться у заяві.

"Зараз цим займаються безпекові агенції Євросоюзу та НАТО. Ryanair повністю співпрацює з ними, і ми не можемо надавати подальші коментарі з міркувань безпеки", - зазначили в авіакомпанії.

Слід зазначити, що ця заява фактично є цитатою виконавчого директора Ryanair Майкла О'Лірі з його інтерв'ю, яке він дав у понеділок вранці.

Він заявив про акт піратства, підтримуваного державою, а також назвав цей випадок викраденням літака.

Перша заява Ryanair щодо інциденту містила неправдиві дані та не згадувала про ключові обставини.

Як повідомлялося, у неділю Білорусь підняла винищувачі, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, на якому перебував опозиціонер.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки  через посаджений у Мінську літак та планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

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